In wenigen Wochen ist es soweit: Die Brandschutz-Community trifft sich am 18. und 19. Oktober 2021 vor Ort - und auch digital - in Nürnberg zur FeuerTrutz, Internationale Fachmesse mit Kongress für vorbeugenden Brandschutz. Knapp 170 Aussteller sind angemeldet und präsentieren in den Hallen 10.0 und 10.1 des Messezentrum Nürnberg.