Im September 2021 startet das Bachelorstudium Smart Building Technologies, das sich sowohl an Schulabgänger als auch bereits im Berufsleben stehende Personen, die sich für smarte Infrastrukturlösungen der Zukunft interessieren, richtet. Digitalisierung, Automatisierung und Informationstechnologie, das umfassende Gebiet der Heizungs-, Klima-, Lüftungs-, Sanitärtechnik und Lichttechnik sowie der sich daraus ableitenden „menschlichen“ Komponente des Wohlfühlens in Räumen und Gebäudekomplexen sind darin inkludiert. Abgerundet werden die technologischen Inhalte mit Lehrveranstaltungen aus dem Bereich Wirtschaft, Management und sozialen Kompetenzen.

Das Ziel, für die Verringerung des ökologischen Fußabdrucks, Kostenersparnisse bei der Instandhaltung von Gebäuden und ein verbesserten Wohlbefinden in Räumen auf technologische Innovationen zu setzen, überzeugte die Kommission bei dem Akkreditierungsprozess. Werner Stadlmayr, Leiter des Departments Smart Building Technologies, zeigt sich erfreut: „Das Studium Smart Building Technologies schafft mit der Lehre von intelligenter Gebäudetechnik eine Vernetzung, in der individuelle Technikelemente miteinander kommunizieren.“ Damit soll eine fundierte Ausbildung für dringend benötigte Fachkräfte in der Bauindustrie geschaffen werden.