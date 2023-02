SOS-Kinderdorf setzt sich nicht nur in Österreich, sondern weltweit für Kinder und Jugendliche ein. Drei Häuser der GC-Gruppe Österreich unterstützen dieses Engagement mit Patenschaften für SOS-Kinderdorf-Familien in Österreich.

In den Kinderdörfern finden junge Menschen aus schwierigen Lebensverhältnissen ein familiäres Umfeld, in dem sie zu sich und ihrer Umgebung Vertrauen aufbauen können. Drei Häuser der GC-Gruppe Österreich – GC Linz Haustechnik, Odörfer Haustechnik und Steiner Haustechnik - unterstützen dieses wichtige Engagement mit Patenschaften für SOS-Kinderdorf-Familien in Tirol, Salzburg, Kärnten, Nieder- und Oberösterreich sowie in der Steiermark. „Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen, in denen es Zusammenhalt und Rückhalt braucht, ist der Beitrag von SOS-Kinderdorf für das Wohlergehen junger Menschen enorm wichtig“, betont Hans- Peter Moser, geschäftsführender Gesellschafter der GC-Gruppe Österreich.