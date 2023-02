Hörburger hat nach einem Jahr Bauzeit seine rund vier Millionen Euro teure Fertigungsstätte für Luftkanäle in Rankweil (Vorarlberg) in Betrieb genommen. Das auf innovative Energietechnik-Lösungen spezialisierte Unternehmen realisierte die 2.000 Quadratmeter große Industriehalle als Zero-Emission-Gebäude. Langfristig soll das gesamte Unternehmen mit 85 Mitarbeitern vom aktuellen Stammsitz in Altach an den neuen Standort übersiedeln.

„Wir wachsen seit Jahren und mussten daher zusätzliche Produktionsflächen schaffen. Das Betriebsgebiet Rankweil Römergrund ist dafür ideal gelegen“, erklärt Geschäftsführer Simon Hörburger. Am neuen Standort sollen Luftleitsysteme für Industrie und Gewerbe gefertigt werden. Hörburger erwartet durch den von Architekt Gerhard Aicher geplanten Neubau nicht nur eine Erweiterung der Kapazität, sondern auch höhere Effizienz bei der Produktion.