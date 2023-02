Bei der Montage beitet der Unterputzkasten bietet viele Möglichkeiten: in einer Ständerwand (seitliche Befestigung), in einer Massivwand (Befestigung von vorne) oder in einem Paneel (Befestigung von hinten). Der zuschneidbare Unterputzkasten ist für Wandstärken bis 120 mm vorgesehen: Somit kann er selbst in starken Wänden vandalismusgefährdeter öffentlicher Sanitärräume eingesetzt werden. Der Tempomatic ist wahlweise an Standard- oder an „Pipe-in-pipe“-Zuleitungen außerhalb des Unterputzkastens anschließbar.