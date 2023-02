dm-drogerie markt hat sich bereits vor einigen Jahren an Daikin gewendet, um das Energiemanagement in den Filialen neu zu gestalten: In den mehr als 2.000 dm-Filialen sind VRV-Geräte von Daikin im Einsatz. Nun unternimmt der Drogeriemarkt einen weiteren Schritt zur Verringerung seiner Umweltauswirkungen, indem das in den Filialen verwendete Kältemittel zirkulär verwendet wird. dm ist damit das erste deutsche Einzelhandelsunternehmen, das zertifiziertes Mitglied des „L∞P by Daikin - Recover-Reclaim-Reuse“-Programms geworden ist. Im Jahr 2020 führte dm den ersten Pilotversuch durch, inzwischen wurden bis heute fast 60 kg Kältemittel aus dem deutschen dm-Netz zurückgewonnen. Auch in Österreich werden demnächst die ersten dm Filialen ins L∞P by Daikin Programm aufgenommen. Auch der internationale Non-Food-Discounter Action hat im Jahr 2020 312,27 kg des bereitgestellten Kältemittels europaweit in 15 Märkten erfolgreich wiederverwendet.

„Wir sind froh, dass Unternehmen wie dm-drogerie markt und Action unser Programm für sich entdeckt und in ihre Prozesse integriert haben. Wir hoffen, dass wir viele andere dazu inspirieren können, die gleiche positive Entscheidung zu treffen und uns dabei zu helfen, die riesige Menge an verfügbarem Kältemittel aus bestehenden Anlagen zurückzugewinnen“, betont Toshitaka Tsubouchi, Vizepräsident von Daikin Europe. Das Programm wurde 2021 in den Daikin Märkten Ungarn, Tschechische Republik und Österreich eingeführt.