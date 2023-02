Bei der intelligenten Automatisierung von Gebäuden bieten sogenannte geschlossene Systeme tiefgreifende Vorteile: Die Komponenten lassen sich einfach per Plug & Play miteinander konfigurieren und ermöglichen die notwendige Stabilität und Ausfallsicherheit. Doch in der Praxis gilt es oft, auch Komponenten anderer Hersteller zu integrieren. Dazu braucht es eine Lösung, die sich offen gegenüber externen Produkten zeigt. So bietet etwa Loxone neben der eigenen Peripherie – wie Tree und Air – zahlreiche Schnittstellen an, wie digitale oder analoge Ein- und Ausgänge, KNX, Netzwerk, DMX, DALI, Modbus, EEBus, sowie RS232/RS485 uvm. Damit ist es möglich, etwa mittels EEBus die Heizungssysteme von Vaillant über den Miniserver als zentrales Element jeder Loxone Lösung anzusteuern. Hier setzt nun die neue Loxone Library an, eine Online-Bibliothek, die der Automatisierungsspezialist nun als Public-Beta-Version zugänglich macht.