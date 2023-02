Der beliebte Pellet-Bestseller Nano PK 6 – 32 kW wird auf der WeBuild mit einem integrierten eCleaner vorgestellt. Mit diesem hocheffizienten Elektrofeinstaubfilter gehen die Innviertler konsequent den Kurs weiter in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz.



Der Filter reduziert Feinstaub derart, dass dieser kaum mehr messbar ist. Bei immer strenger werdenden Umweltschutzauflagen in Europa, nehmen diese Werte bereits die Anforderungen der Zukunft vorweg. Im eCleaner findet eine elektrostatische Aufladung der Partikel statt. Die lagern sich dann an den Wänden ab und fallen durch die automatische Putzeinrichtung nach unten. Eine Schnecke übernimmt den Transport in die große Aschebox.



Der sehr kompakte Heizkessel besticht außerdem mit seinem modernen Design und seinem äußerst geringen Platzbedarf von nur 0,6 m². So lässt er sich ideal in kleineren Technikräumen oder sogar in Nischen im Wohnbereich verbauen.