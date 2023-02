Schon heute macht sich unter anderem die SWU Energie GmbH aus Ulm/Neu-Ulm die Vorteile dieser Danfoss-Lösung zunutze. Hier wird Hydraulik und Thermik des ganzen Netzwerks in einem „Digital Twin“ simuliert. Druck, Temperatur und Volumenstrom wird damit in Echtzeit optimiert. Der Einsatz von Leanheat Network verschafft maximale Transparenz über vergangene, aktuelle und zukünftige Betriebszustände von Fernwärmenetzen. Peter Ott ergänzt: „Mit der Lastprognose schauen wir sechs Tage voraus und können so mit Leanheat die Planung optimieren und die teure Spitzenlastproduktion auf Renewables verlagern. Die Wärme wird also immer zum bestmöglichen Preis produziert, was zu einer Einsparung von bis zu 3% Brennstoffkosten führt.“

Durch die jederzeit aktuellen Daten und Fakten lassen sich kurzfristige wie auch längerfristige Netzanpassungen vornehmen. Im laufenden Betrieb sorgt all das für höhere Energieeffizienz, verringert Netzwerkschwankungen, erhöht die Lebensdauer und somit auch die Wirtschaftlichkeit des Fernwärmenetzes.