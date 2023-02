Flankiert werden diese Markteinführungen durch eine neue Broschüre, die Kunden durch die Kategorisierung aller Duschsysteme in die Bereiche Design, Comfort und Fresh eine bessere Orientierung ermöglichen soll. Die Duschsysteme in der Kategorie Design zeichnen sich durch flache Oberflächen, extragroße Brausen und hochwertige Metallgriffe aus - sie sind ein elegantes Statement. Produkte der Kategorie Comfort überzeugen durch einen Fokus im Hinblick auf Praktikabilität. Die Nutzer können zum Beispiel zwischen verschiedenen Handbrausen wählen, die per Knopfdruck zwischen drei verschiedenen Strahlarten wechseln. Die Kategorie Fresh verbindet zeitgemäße Features mit attraktiver Preisstellung, wobei kleine, aber wichtige Designdetails für zusätzliche Flexibilität sorgen sollen. Die erhöhte Taste an der Thermostatarmatur Ceratherm T25 ermöglich etwa eine bessere Griffigkeit. Sowohl bei Comfort als auch bei Fresh kann separat eine Ablage bestellt werden, um zusätzliche Ablagefläche in der Duschkabine zu schaffen.