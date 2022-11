Wir verbringen rund 90 % unserer Zeit in geschlossenen Räumen und atmen täglich etwa 12'000 Liter Luft ein. Die Heizungs-, Lüftungs- und Klimabranche machte schon seit Langem darauf aufmerksam, dass eine saubere und gesunde Raumluft nicht selbstverständlich ist. Durch die Covid-Pandemie wurde dies nun auch in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen, und das Augenmerk wird vermehrt auf die Luftqualität in Gebäuden gelegt. Belimo hat weltweit Planer und Experten aus der Lüftungsbranche befragt, um herauszufinden, was die wichtigsten Elemente für eine gesunde Raumluft sind.



Es zeigte sich, dass die kontinuierliche und zuverlässige Messung, Anzeige und Überwachung der Raumluftqualität den ersten Schritt darstellen. Nur was korrekt und kontinuierlich gemessen wird, kann auch geregelt werden. Um dies zu gewährleisten, messen die neuen Raumgeräte mit hoher Genauigkeit und Stabilität. Zusätzlich sind sie mit einer Ampelfunktion ausgestattet, die anhand einer LED die CO2-Konzentration im Raum anzeigt, sodass bei Bedarf Massnahmen wie Lüften oder Luftreinigen ergriffen werden können.



Führt man sich vor Augen, dass Sensoren nur rund 0.08 % der HLK-Gesamtinvestitionen eines Gebäudes ausmachen, eine gesunde und saubere Raumluft für den Endnutzer aber viel mehr Wert ist, so zahlen sich Investitionen in die Sensorik sehr schnell aus.