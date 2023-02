„Alle Unternehmen in der Branche haben mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen. Das weiterhin schlechte Image als Hausmeister-Branche, der steigende Bedarf durch zunehmendes Outsourcing und die Baukonjunktur der letzten Jahre sorgen für einen enormen Bedarf“, so Werner Moldaschl, Geschäftsführer der WISAG Gebäudetechnik. Die WISAG wolle daher ein nachhaltiges und langfristiges Ausbildungssystem etablieren und so dem Fachkräftemangel aktiv und mit guten Ideen begegnen. „Damit haben wir gleichzeitig die Möglichkeit, das Know-how der Lehrlinge aus dem Handwerk und aus dem Baubereich mit unserer Expertise im Facility Management zu verbinden und im Sinne des Kunden in Projekte einzubringen“, erklärt er weiter.

Die beiden ersten Lehrlinge sind im Bereich Elektrotechnik tätig und schließen ihre Ausbildung im März 2024 ab. Sie werden von Nenad Djoric, Prokurist und Bereichsleiter Service bei der WISAG Gebäudetechnik, ausgebildet. Der 19-jährige Manuel Flemisch, der seine Lehre bei der WISAG begonnen hat, war dabei bereits seit mehreren Jahren auf der Suche nach einer Lehrstelle. „Nach Abschluss der Lehre ist er Facharbeiter und kann über zusätzliche Ausbildungen und Kurse Werksmeister werden. Er hat enormes Potenzial und will die Möglichkeiten und Chancen bei der WISAG nutzen“, so Djoric.