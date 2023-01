Employer Branding

Ein durchdachtes Employer Branding entfaltet nicht nur eine positive Außenwirkung auf potenzielle Bewerber*innen, sondern wirkt auch nach innen und kann so Loyalität steigern und einer möglichen Fluktuation entgegenwirken. „Employer Branding ist weit mehr als Werbung in eigener Sache. Es trägt zum Image und 'guten Ruf' eines Unternehmens bei. Bei der Fülle an offenen Positionen und gut ausgebildeten Leuten ist es wichtig, sich von anderen Unternehmen abzuheben und aktiv auf sich aufmerksam zu machen", weiß Marketing-Expertin Barbara Haumer. Sie empfiehlt außerdem, sich nicht vor Bewertungsseiten wie kununu für Arbeitgeber im Web scheuen. Mundpropaganda funktioniert nämlich auch in digitaler Form.



>> Lesen Sie auch: Erfolgsfaktor Teamwork

Flexible Arbeitszeitgestaltung

Flexibles Arbeiten kann vielfältig ausgestaltet werden und bedeutet nicht automatisch eine Vier-Tage-Woche. Kurzfristig lassen sich insbesondere Gleitzeitmodelle umsetzen, weil sie keine kollektivvertragliche Zulassung benötigen. Auch Teilzeitangebote und die Möglichkeit auf Homeoffice gestalten den Arbeitsalltag flexibler.

Überregionale oder internationale Rekrutierung

Ob über Bundesländergrenzen hinweg, im EU- oder EWR-Raum oder sogar aus Drittstaaten: Rekrutierung über Grenzen hinweg kann dabei helfen, die richtige Fachkraft zu finden. Das Fachzentrum „Überregionale Vermittlung“ des AMS Wien bietet etwa in Kooperation mit regionalen AMS-Partner-Geschäftsstellen ein Angebot, um offene Stellen mit mobilitätsbereiten Fachkräften zu besetzen.

Internationale Teams profitieren darüber hinaus vom spezifischen Wissen (z.B. Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kompetenzen, Länderfachkenntnis für die Erschließung neuer Märkte) der Fachkräfte aus dem Ausland und wirken gerade auf junge Nachwuchskräfte positiv.

Personen im Ruhestand rekrutieren

Auch frühere Mitarbeitende, die inzwischen in Pension sind, können rekrutiert werden. Sie tragen insbesondere mit ihrem langjährigen Know-how zur Ausbildung jüngerer Fachkräfte bei. Es ist Unternehmen allgemein zu empfehlen, ein alternsgerechtes Arbeitesumfeld zu schaffen, um Mitarbeitende auch im Alter länger im Betrieb zu halten. Bei ihrer letzten Klausur hat sich auch die österreichische Regierung zuletzt näher mit dem Thema Fachkräftemangel befasst und will künftig das Arbeiten im Pensionsalter attraktiver gestalten. Durch Positivanreize soll das faktische Pensionsantrittsalter näher an das gesetzliche rücken, außerdem ist die Abschaffung der geblockten Altersteilzeit angedacht.



Weiterbildungen

Eine gezielte, betriebliche Personalentwicklung kann dem Arbeitskräftemangel entgegenwirken. Das kann einerseits bedeuten, Mitarbeitenden ein berufsbegleitendes Studium zu ermöglichen und andererseits, auf lebenslanges Lernen und gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten zu setzen, um die Kompetenzen im eigenen Unternehmen zu fördern.

Rehiring

Hinter diesem englischen Begriff versteckt sich eine denkbar einfache Strategie: Es kann sich durchaus lohnen, Mitarbeitenden, die das Unternehmen verlassen haben, die Türe für eine Rückkehr offen zu halten. Damit gehen auch kürzere Einschulungszeiten und Onboarding-Prozesse einher.

>> Lesen Sie auch: Fachkräfte abwerben: Was dürfen Arbeitgeber?