Neben NiroSan bietet Sanha mit NiroTherm ein Rohrleitungssystem aus niedriglegiertem Edelstahl in zwei Serien an: 91000 für Heizung, Kühlung und ölfreie Druckluft mit schwarzen Dichtringen aus EPDM sowie die Serie 98000 NiroTherm® Industry. Letztere ist mit hochtemperaturbeständigen FKM- Dichtringen ausgestattet und eignet sich für Kühlung, Druckluft sowie industrielle Anwendungen. NiroTherm ist insbesondere in feuchten Bereichen (zum Beispiel im Estrich) eine sinnvolle und Alternative zu C-Stahl, da die Leitungen nicht aufwändig gegen Außenfeuchte isoliert werden müssen. Beide Serien können bis zu einem Betriebsdruck von 16 bar eingesetzt werden. Sowohl Rohre als auch Fittings werden in eigenen Werken gefertigt und in den Dimensionen 15 bis 168 mm (108 mm bei NiroTherm Industry) angeboten.