Die Schallschutzhaube ist so konzipiert, dass Luftstrom und Leistung so nah wie möglich an den Standardbedingungen liegen. Getrennte Luftein- und -auslässe in Kombination mit der Passform der Haube verhindern Luftkurzschlüsse und sorgen so für Schalldämmung und geringstmöglichen Druckabfall. Die neue Schallschutzhaube ist für den Ausführenden einfach zu installieren: Als selbsttragende Einheit kann sie auf jeder ebenen Oberfläche platziert werden. Die Seitenwände der Schallschutzhaube lassen sich mit Schnellverschlüssen entriegeln, um im Wartungsfall einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Komponenten zu ermöglichen. Bei Bedarf ist eine Kondensatwanne mit oder ohne Heizvorrichtung erhältlich. Auch bestehende Außengeräte können mit der Schallschutzhaube nachgerüstet werden.