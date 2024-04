Wir bedanken uns bei Schell, dem Goldsponsor unserer kommenden Technik im Krankenhaus Tagung am 23. April 2024 in der Wiener Klinik Floridsdorf. Denn besonders in Gesundheitseinrichtungen ist die Gewährleistung einer hygienischen Trinkwasserversorgung von entscheidender Bedeutung:



Unter dem Leitprinzip der Zukunftsfähigkeit müssen Installationen nicht nur den hygienischen Standards entsprechen, sondern auch ökonomisch und nachhaltig sein. Schell Austria Armaturen bietet innovative Lösungen, die den Erhalt der Trinkwasserhygiene effizient unterstützen und einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen – zum Beispiel das Wassermanagement-System SWS.

