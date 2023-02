Siemens Smart Infrastructure hat die Übernahme des französischen Start-ups Wattsense abgeschlossen. Das Hardware- und Softwareunternehmen Wattsense bietet ein Plug-and-Play-fähiges IoT-Managementsystem für kleine und mittelgroße Gebäude an und erweitert so Siemens‘ Gebäudeproduktportfolio. Wattsense wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Dardilly in der Nähe von Lyon/Frankreich.