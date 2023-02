Markante Details in der neuen Gehäusegestaltung machen die Eigenschaften der Taconova-Stationen nun auch äußerlich sichtbar und sollen für ein Wiederkennungsmerkmal sorgen. So hat Taconova in der modernen, schwarzen Gehäusefront der Stationen die neue sogenannte „Flow-Ecke“ integriert: Diese bildet eine dynamische Kurve, die in ihren Proportionen dem Taconova Logo nachempfunden ist. Zusätzlich wird das Markenlogo bei den neuen Design-Gehäusen nun immer unten links in die Gehäusefront platziert, wo es ein fester Bestandteil der Produktabdeckung ist.

Nicht nur optische Features wurden bei der Neugestaltung berücksichtigt – auch funktional bietet das neue Design Mehrwert: So erleichtert ein Griffbereich an der Gehäuseseite das Abnehmen des Gehäusedeckels. Das moderne Design mit Flow-Ecke und Griff ziert bereits jetzt das Gehäuse der Heizungspumpengruppe TacoHeat Mix und der Frischwarmwasserstation TacoTherm Fresh Peta2, die im Zuge dieser Umgestaltung auch neu aus EPP Material besteht, anstelle der bisherigen Metallhaube. Das neue Design wird nach und nach für alle Taconova Stationen umgesetzt.