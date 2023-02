Die Digitalisierung verspricht mehr Effizienz und Transparenz und gerade in der technischen Gebäudeausrüstung ist dieser Prozess essentiell – und schon in vollem Gange. Die Gebäudetechnik muss rund um die Uhr tadellos funktionieren – eine große Herausforderung für die Betreiber, denn innerhalb eines modernen Gebäudes verlaufen viele Systeme parallel, die gemanagt werden wollen. Wie das möglichst effizient gelingen kann und wie die einzelnen Gewerke nahtlos ineinandergreifen, das erfuhren die Teilnehmer unserer Internationalen TGA-Konferenz, die am 4. November 2021 als hybrides Event mit begleitender Fachausstellung in Wien stattfand:

Sie haben die Veranstaltung verpasst? Aufzeichnungen der Vorträge sind auch online auf unserer Ganzjahresplattform verfügbar.