Im Fokus der Chillventa stehen auch 2022 wieder: Kältetechnik, Klimatechnik, Lüftung und Wärmepumpen sowie unter anderem Isoliertechnik, MSR-Technik und Automation. „Motiviert durch das tolle Feedback der Teilnehmer und Referenten des European Heat Pump Summit starten wir jetzt in die Hochphase der Vorbereitungen der Chillventa 2022. Persönlicher Austausch ist nun wichtiger denn je, die Aussichten stehen gut“, so Heinkel. Bereits am Vortag startet der Chillventa Congress, er gibt Teilnehmern Einblicke in aktuelle Branchenthemen.

Die Chillventa liefert sowohl auf Ausstellerseite als auch im Rahmen des Congress-Programms sowie in den Fachforen Antworten auf die Fragestellungen der Branchen zu folgenden Themen: Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Anlagen, Beitrag von Kälteanlagen zur Energiewende, Neues im Bereich Kältemittel und das Trendthema „Hybride Anlagen". Weitere Schwerpunkte der Chillventa 2022 werden darüber hinaus die Kreislaufwirtschaft sowie die Kühlkette im Pharmabereich sein.