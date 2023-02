In den TrIIIple-Türmen wurden insgesamt mehr als 40 Lüftungsgeräte verbaut: Zehn kombinierte X-Cubes mit Luftmengen von 2.700 m³ bis 13.000 m³ pro Stunde und mehr als 30 Abluftgeräte mit einer Luftmenge von 900 m³ bis 5.700 m³ pro Stunde. Die Abluftgeräte der Wohnungen bestehen aus einem Ventilator und einem Spezialfilter, der Gerüche und Schadstoffe entfernt. Für Supermarkt und Büros sind die Lüftungsanlagen mit einem Rotationstauscher für die Wärmerückgewinnung versehen. Um ein optimales Raumklima in den Büros zu gewährleisten, wurde die entsprechende Anlage zusätzlich mit einem Dampfbefeuchter ausgestattet – damit kann eine Raumfeuchte von bis zu 45 Prozent relative Feuchte erreicht werden. Die Lüftungsgeräte für Restaurant, Café, Kindergarten und gewerbliche Nutzung bestehen in der Zuluft aus zwei Filterstufen, Plattenwärmetauscher als Wärmerückgewinnung sowie Heiz- und Kühlregister. Die Abluftgeräte sind so ausgelegt, dass sie bei Bedarf mit einem Aktivkohlefilter zur Absorption von Gerüchen ausgestattet werden können.