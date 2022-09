… in Augmented Reality: Gleich ausprobieren!



Integrieren Sie die Hargassner-Heizkessel schon vor dem Kauf in Ihrem eigenen zukünftigen Heizraum – gleich am Bildschirm ihres Handys oder Tablets.Dank Augmented Reality können Sie mit dem AR-Button virtuell in die Zukunft Ihrer Heizung sehen. Direkt am Handy öffnen oder den angezeigten QR-Code auf der Webseite scannen, dann mit dem Smartphone oder Tablet den Heizkessel platzieren.

Foto: Hargassner