Uponors Bereich Building Solutions - Europe wächst weiter: Der Experte für hygienische Trinkwasserversorgung, energieeffizientes Heizen und Kühlen sowie Nahwärmenetze hat das polnische Unternehmen Capricorn S.A. übernommen. Capricorn hat seinen Hauptsitz in Świebodzice und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende. Damit setzt das Unternehmen einen weiteren Schritt seiner Wachstumsstrategie um und baut die Präsenz in Osteuropa systematisch aus. „Der osteuropäische Markt war für Uponor schon immer von großer Bedeutung", erklärt Michael Rauterkus, President und CEO der Uponor Corporation. Die Übernahme trage wesentlich dazu bei, die Position von Uponor in der Region weiter zu stärken.