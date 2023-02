Gehen wir kurz in die Retrospektive. Die schönen, verschnörkelten Waschtischarmaturen und Badezimmerbatterien aus der Gründerzeit von Herz könnten heute, mit moderner Technik ausgestattet, durchaus als nostalgische Armaturen eine Renaissance erfahren. 1908 umfasste der Produktkatalog bereits 200 Seiten mit einigen Tausend Produkten. Im Laufe der Jahre beschäftigte sich das Unternehmen mehr und mehr mit der Heizungstechnik. So wurde in den 1950er Jahren das schon legendär gewordene Herz AS Heizkörperventil auf den Markt gebracht und 1995 der Design Thermostatkopf. Langlebige Produkte, die man noch heute in vielen Wohnungen und öffentlichen Gebäuden antrifft. Bedeutende Innovationen in den 1960er Jahren führten zu einem Exportschub. Jetzt war es höchste Zeit, das Marketing aufzubauen. In den Annalen ist ein lustiger Werbespruch zu lesen: „Lieben und Heizen muss man mit HERZ”. Eine bedeutende Innovation stellte das Strangregulierventil „Strömax” dar, das die von Hand geregelten Ventile ablöste. 1970 wurden bereits 1,8 Millionen Strangregulierventile europaweit verkauft.

Die Umfirmierung von Gebauer & Lehrner KG auf Herz Armaturen AG erfolgte 1973. Die Herz Energietechnik, Hersteller von Stückholzkesseln, übersiedelte 2011 vom steirischen Sebersdorf in den neu errichteten Standort Pinkafeld. Herz bezog 1986 das neue Headquarter in der Richard-Strauss-Straße in Wien Inzersdorf.