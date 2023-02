Zwei der größten Unternehmen Wiens geben volle Power für den Klimaschutz: Die Wiener Linien und Wien Energie schließen im Rahmen der Photovoltaik-Offensive der Stadt Wien eine Vereinbarung und arbeiten ab sofort gemeinsam am Ausbau der Photovoltaik-Anlagen. In einem ersten Schritt werden 20 Öffi-Gebäude mit etwa 70.000 Quadratmeter Dachfläche in Solarkraftwerke verwandelt, weitere Standorte werden analysiert. Die Anlagen sollen künftig bis zu 3.500 Megawattstunden Sonnenstrom produzieren und über 2.000 Tonnen CO₂ pro Jahr einsparen. Mit der Kraft der Sonne werden in den Öffi-Stationen wiederum Beleuchtungen, Rolltreppen und Aufzüge betrieben. „Wien zündet einmal mehr den Sonnenkraft-Turbo. Mit dieser Photovoltaik-Offensive fährt die Stadt Wien mit voller Energie ihrem Ziel entgegen in einigen Jahren CO₂-neutral zu sein“, so Peter Hanke, Stadtrat für Wirtschaft und Wiener Stadtwerke.