Die Broschüre vermittelt, wie Kinedo-Produkte in unterschiedlichen Badsituationen einen Beitrag dazu leisten, allen Generationen in verschiedenen Lebensphasen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Bei der Produktentwicklung legt Kinedo besonderes Augenmerk auf eine unkomplizierte Montage: Innerhalb eines Tages und ohne bauliche Maßnahmen lassen sich die Duschkabinen, Duschwannen sowie die Dusch-Badewanne einbauen.



Ist aufgrund eingeschränkter Mobilität kurzfristig ein Badumbau erforderlich, lässt sich die barrierearme Komplettduschkabine Kinemagic an nur einem Tag montieren. Ebenso schnell wird Barrierefreiheit mit schwellenlosen Duschwannen in Bädern realisiert, in denen ein bodengleicher Einbau bauseits möglich ist. Für Kund*innen, die Duschen und Baden gleichermaßen genießen, den Einstieg in die Badewanne aber als beschwerlich empfinden, zeigt die Broschüre mit der bodennahen Dusch-Badewanne Duo eine Lösung auf.



Kleinhebeanlagen ermöglichen ein neues barrierefreies oder barrierearmes Bad dort, wo es benötigt wird – auch wenn die vorhandenen Abwasseranschlüsse nicht ausreichen. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, enthält die Broschüre auch Lösungen der Schwestermarke Sanibroy. So lassen sich mit einer zusätzlichen Kleinhebeanlage beispielsweise eine Dusche, ein Waschbecken und ein WC auch ohne Schwerkraftentwässerung in der Nähe installieren. Alternative Lösungen bieten eine Duschwanne oder ein Kompakt-WC mit bereits integrierter Hebeanlage.

