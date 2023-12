>> Tipp: Noch nicht genug Design- und Badezimmerinspiration? Folgen Sie unseren Badelieblingen auf Instagram und bleiben Sie auch mit unserem Sanitär-Newsletter up to date!

In zwei Tagen zum neuen Badezimmer: Dasversprichtmit einem modernen Konzept für eine. Das Komplettsystemwird als Bausatz geliefert und wie eine Kabine ohne größere Vorarbeiten zusammengebaut. Je nach veränderten Wohnvorstellungen und Lebenssituationen kann dasbeliebig aufgestellt werden, ohne neue Räume erschließen zu müssen. Auch umfangreiche bauliche Maßnahmen sind nicht notwendig. So kann ein separater Duschraum installiert werden – sogar, wenn noch kein Wasserzu- und -abfluss vorliegt.Je nach Bedarf oder Raumgröße, ist die Ausstattung des Komplettbad-Systems inmöglich: Modulo enthält einen Duschbereich sowie ein Waschbecken, während Modulo XL darüber hinaus auch über ein WC verfügt. Das System kann in die Nische oder als Eckausführung eingebaut werden. Modulo misst 1,70 Meter Breite und auch Modulo XL überschreitet die zwei Meter Marke nicht.