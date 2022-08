Seit Monaten befinden sich dieauf Rekordniveau und gleichzeitig ist die ausreichende Versorgung mit Energie europaweit in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.gesehen gibt es ein breites Verständnis der weiteren Vorgehensweise: Ausbau der Erneuerbaren, Substitution der fossilen Energieträger, Diversifikation von Bezugsländern, lokale und regionale Energieproduktion, etc. Aber wie kann mandie Energiekosten senken? Der kurzfristig einzige wirklich erfolgsversprechende Faktor:Der Vorstand der E-Controlbetont in diesem Zusammenhang: „Im Bereich derliegen die größten Potenziale bei der Absenkung der Raumtemperatur, dem richtigenvon Räumen, der Wartung und Pflege von Heizsystemen , etc. Auch beim Stromverbrauch helfen die altbekannten Maßnahmen: Abschalten von Geräten (auch Abschalten des Stand-by-Modus), Tausch von Beleuchtungskörpern, sinnvolles und effizientes Befüllen von Waschmaschine, Kühlschrank und co." Bis längerfristige Maßnahmen greifen, seien es kurzfristig die jahrzehntelang bekannten Maßnahmen, die die Energiekosten nachhaltig senken können.