Ein zentraler Punkt beim richtigen Einsatz von Desinfektions- und Reinigungsmitteln ist die Beachtung von möglichen Wechselwirkungen. So können z.B. Wirkstoffe dieser Mittel in Textilien gebunden werden und stehen dann auf der zu reinigenden und desinfizierenden Oberfläche nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung. Zu beachten ist außerdem, dass sich nicht alle Materialien gleich gut desinfizieren lassen: Es macht einen Unterschied, ob die Oberfläche aus Kunststoff oder Metall besteht, ob und womit sie beschichtet ist. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, wie stark und womit sie kontaminiert ist.



Das von der FFG geförderte Forschungsprojekt „SaferTex“ hat den Fokus auf die Auseinandersetzung mit Textilqualitäten gelegt, und dazu unterschiedliche Fragestellungen verfolgt. Was versteckt sich hinter dem Begriff „Mikrofaser“? Aus welchem Grundmaterial besteht ein Reinigungstuch: Aus 100% Polyester oder aus Mischfaser? Wie sind die Fasern verarbeitet? All diese Faktoren bestimmen die Textilqualität, und können in der Anwendung zu Unterschieden führen.



Fasst man die Erkenntnisse, die man im Rahmen des Forschungsprojekts gewinnen konnte, zusammen, lässt sich festhalten, dass sich Oberflächen besonders gut mit Tüchern aus 100 Prozent Polyester desinfizieren lassen. Bisher kamen vor allem Textilien aus Mischfasern wie Polyamid/Polyester zum Einsatz. Tücher aus 100 Prozent Polyester zu verwenden, hat noch einen weiteren Vorteil: Diese können auch leichter rezykliert werden.