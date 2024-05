Seit 6. Mai 2024 verstärken Christina Nekola und Georg Baier von Immovement das Drees & Sommer in allen bisherigen FM-Leistungsbereichen und insbesondere in der FM-Planungsbegleitung, der FM-Betriebskonzeption, bei FM-Ausschrei­bungen, Lebenszyklusberechnungen, der Inbetriebnahme-Begleitung sowie der Implementierungsbegleitung. Auch Immovement-Gründer und Geschäftsführer Harald Steinberger wird als „Senior Expert“ projektbezogen weiter Teil des Team sein.



„Durch die bereits bestehende Expertise von Immovement und den Zugang zum internatio­nalen Know-how der Gruppe eröffnen sich für Drees & Sommer Österreich mit der FM-Beratungskompetenz neue Marktchancen“, freut sich Georg Stadlhofer, Geschäftsführer von Drees & Sommer in Österreich. Gernot Bleier, Leiter des FM-Teams von Drees & Sommer Österreich, ergänzt: „Die steigende Nachfrage nach FM-Beratungsleistungen zeigt, dass dieser Bereich zunehmend an Bedeutung gewinnt." Durch die Erweiterung des Teams wolle man dieser Entwicklung Rechenschaft tragen und sei nun in der Lage, das Dienstleistungsangebot in Österreich und international auszubauen und zu flexibilisieren.