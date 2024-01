Digitale Tools zur effizienteren Planung und Umsetzung von Bauprojekten entwickeln sich rasant. Mit ihnen wird der Planungsprozess präziser und kollaborativer, während Prozesse auf Baustellen transparenter werden.



Auf der "Building the Future"-Konferenz an der Johannes-Kepler-Universität in Linz, organisiert vom Beratungsunternehmen Drees & Sommer und qapture, einem Startup für „Reality Capture“, betonen Expert*innen die Einsparpotenziale – besonders bei Sanierungsprojekten, die sich durch den Einsatz digitaler Zwillinge ergeben. Die Veranstaltung verdeutlichte zudem den aktuellen Stand digitaler Planungs- und Bautechnologien und präsentierte neueste Anwendungsbeispiele für intelligente und nachhaltige Gebäude.



>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!