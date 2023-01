„In den letzten Jahren haben sich Bürokonzepte massiv verändert. Als Experte für zukunftsorientierte Arbeitsplatzgestaltung passen wir uns nicht nur den aktuellen Bedürfnissen an, sondern nehmen in unserem neuen Workspace bereits jetzt künftige Trends vorweg., erläutert CEO Erich Steinreiber das neue, activity based working-Headoffice. Und: „Ein innovativer, zentrumsnaher Standort mit perfekter Verkehrsanbindung in Kombination mit hybriden Desk-sharing-Lösungen zeichnet heute einen attraktiven Arbeitgeber aus. Hier wollen wir unseren Mitarbeitenden eine inspirierende Umgebung zur nachhaltigen und flexiblen Nutzung bieten, in der sie sich nicht nur wohlfühlen, sondern zudem optimal entfalten können.“



>> Lesen Sie auch: Mit einem Klick Räume im Axel-Springer-Neubau konfigurieren



Neben einer 3.000 m2 großen offenen Bürowelt, stehen weitere 1.500 m2 für neue Schulungsräume für die Bereiche Reinigung, Gebäudetechnik und eine Showküche für Food-Services zur Verfügung. Eine Freiluft-Terrasse mit Outdoor Küche sowie unterschiedliche Gesprächsinseln und Sozialbereiche sollen zudem die Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden fördern.