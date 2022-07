Laut Berechnungen des PDU-Herstellers GUDE amortisieren sich intelligente Steckerleisten (IPDUs) nach 2 Jahren. So wurden in einer Szenariorechnung für einen mittleren Besprechungsraum mit 13 AV-Geräten, davon 5 abzuschaltende, mit der IPDU Expert Power Controll 8031-3 Einsparungspotentiale von 200 Euro pro Jahr (entspricht rund 500 kg CO 2 ) ermittelt.

Um stromhungrige Verbraucher vom Netz zu nehmen, wird die Stromverteilereinheit als zentrale Netzwerkkomponente den AV-Geräten vorgeschaltet. Die Abschalt-Programmierung erfolgt über den in den IPDUs integrierten Webserver, der eine entsprechende Konfigurationsoberfläche bietet. Diese ist passwortgeschützt von jedem PC im Netzwerk aus erreichbar. So lassen sich AV-Anwendungen außerhalb der Geschäftszeiten automatisiert abschalten und Stromkosten wie CO 2 -Emissionen reduzieren.