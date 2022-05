Neuer Vertriebsleiter bei WISAG Facility Management

Paterno wurde 1974 in Dornbirn geboren. Während seines Studiums begann er 1996 als Kabinenreiniger am Flughafen Wien Schwechat zu arbeiten. In den folgenden Jahren war er für mehrere FM-Dienstleister als Teamleiter, Prokurist und Key Account Manager tätig. Paterno ist zudem Geselle und Meister der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung, Diplomierter Hygienemanager, staatlich geprüfter Gebäudereinigungsdesinfektor und zertifizierter Qualitätsbeauftragter. 2022 wird er sein Masterstudium für Facility and Property Management an der Donau Universität Krems abschließen. Paterno blickt auf knapp 20 Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen im FM-Bereich zurück.