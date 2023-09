Die BIM World ist eine Netzwerkplattform für internationale Akteure der Digitalisierung der Bau-, Immobilien- und Infrastrukturbereich, sie findet alternierend in Paris und München statt. Österreichische Landesvertreter*innen werden die BIM World Munich am Morgen des ersten Tages offiziell eröffnen und mit einer Networking Reception abschließen. Inhaltlich werden heimische Projekte und Digitalisierungs-Know-how präsentiert, etwa die digitale Baueinreichung- und Genehmigung in der Verwaltung, innovative Formen des Holz- und Modulbaus, durchgängig in BIM realisierte Krankenhaus-Projekte und der Airport Room des Wiener Flughafens – Projekte, die in Europa einzigartig sind und als Vorbild für andere Staaten dienen.

Die die Veranstaltung stellt außerdem eine Kooperation zwischen buildingSMART Austria und der Bundeskammer der Ziviltechniker*innen dar: Die Bundeskammer ist die gesetzliche Interessensvertretung der Architekt*innen und Zivilingenieur*innen in Österreich. Der international vernetzte Verband buildingSMART versucht als NGO die Digitalisierung voranzutreiben und setzt sich für Open BIM ein. Durch die Bündelung der beiden Kräfte sollen die gemeinsamen Ziel rascher erreicht werden.