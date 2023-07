Die grüne Transformation ist nichts Geringeres, als das größte Erneuerungsprogramm seit der industriellen Revolution. Gerade für die österreichische Wirtschaft mit der dynamischen Kleinstrukturiertheit ergeben sich daraus große Chancen, Chancen für wachstumsstarke grüne Märkte, für neue Geschäftsmodelle und sichere Arbeitsplätze.



Es ist die Verantwortung der Unternehmen, den für das Ergreifen dieser Chancen notwendigen Wandel einzuleiten. In einem Umfeld ständiger und radikaler Veränderung werden in Zukunft die Unternehmen erfolgreich sein, die selbst fortwährend in Bewegung bleiben. Dazu braucht es die Fähigkeit und die Bereitschaft zur ständigen Innovation und eine neue Art von Anschlussfähigkeit.



Es gilt, neue Wege zu gehen und auch ungewohnte Kooperationen zu wagen. Der Schlüssel zum Erfolg komplexer Transformationsaufgaben liegt in der intelligenten Kombination aus Spezialwissen und Systemkompetenz, also High-Tech in der Breite und in der Tiefe. Solche Partnerschaften werden nicht wie Fusionen funktionieren. Es werden sich für konkrete Ziele immer wieder neue, temporäre Allianzen bilden, die sich auch wieder auflösen.