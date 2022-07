Trotz einer herausfordernden Bearbeitung in Zeiten von "Corona" ist das BIM Handbuch (Building Information Modeling) nun publik. Es wurde im Zuge einer Online-Präsentation am 29. Juni 2022 vom Fachverband für Ingenieurbüros und der Ziviltechnikerkammer gemeinsam präsentiert.



Die Vorgeschichte: Zum Stellenwert von BIM in der Branche



Zum Start dieses Projekts wurde bei Mitgliedern des Fachverbandes Ingenieurbüros sowie der Ziviltechnikerkammer eine detaillierte Umfrage durchgeführt. Das Hauptziel der Umfrage war, zu klären, ob BIM überhaupt schon bekannt ist, welche Erfahrungen bisher gesammelt wurden und ob überhaupt Interesse an BIM besteht.

Diese 2021 durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass Ingenieurbüros BIM bereits zu etwa 32 Prozent nutzen und weitere 28 Prozent an der Anwendung von BIM interessiert sind. Die restlichen rund 40 Prozent nutzen BIM derzeit nicht und zeigen auch kein explizites Interesse an der Anwendung.



Für uns war daher klar, dass der Fachverband Ingenieurbüros seine Mitglieder zum Thema BIM, insbesondere zur Implementierung ins eigene Unternehmen, unterstützen muss.



Das Handbuch: Praxistauglicher Leitfaden



Das nun veröffentliche BIM Handbuch ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Es soll Interessierte dazu verhelfen BIM im eigenen Unternehmen einzuführen. Ein praxistauglicher Leitfaden mit den Hauptkapiteln:

Grundlagen

Richtiges Modellieren

BIM Software

Datenaustausch



Zusammenarbeit bei BIM Projekten.

Einige Beispiele für Fragen, die beleuchtet und beantwortet werden:

Was kann eigentlich BIM?

Welche Standards gibt es bereits?

Welche Software gibt es am Markt?

Wie kann BIM im eigenen Unternehmen implementieren?

Welche Vorteile habe ich mit BIM?

Demnach richtet sich das BIM Handbuch an all jene, die sich als Anfänger/Neulinge mit dem Thema "Building Information Modeling" auseinandersetzen möchten. Damit soll ein möglichst praxisgerechter Einstieg in die Thematik ermöglicht werden. Anfangs ist es oft schwierig, sich in eine neue Materie einzuarbeiten, weshalb versucht wurde, das Handbuch in einem frischen und leicht zugänglichen Stil zu gestalten.

Der Nutzen: Auf Augenhöhe mit dem Auftraggeber verhandeln

Weiters soll das BIM Handbuch auch bei der zukünftigen Projektkalkulation unterstützen. Vorgegebene AIA´s (Auftraggeber Information Anforderung) sollen damit besser interpretiert und kalkuliert werden können. Beispielhaft kann hier der LOD (Level of Development) genannt werden. Hierzu lagen schon AIA´s mit den Anforderungen LOD 400 zum Vorentwurf-Stadion vor, wo allerdings ein LOD 100 bestimmt ausreichend gewesen wäre. Durch die enthaltenen Praxistipps soll der Leser in die Lage versetzt werden, die AIA´s auf Augenhöhe mit dem Auslober verhandeln zu können.



Das Ergebnis: Planen macht wieder Spaß



Ich persönlich kann dazu aus meiner beruflichen Erfahrung sagen, dass uns durch BIM das Planen in der Haustechnik wieder Spaß macht. Aufgrund integraler koordinierter Modelle ist die Planung jederzeit für alle Beteiligten nachvollziehbar und erhöht somit eindeutig die Planung- und Kostensicherheit für Planer und Bauherrn.

Bei BIM handelt es sich zweifellos um eine digitale Revolution für die gesamte Immobilienbranche. In Zukunft sollte es daher beginnen mit der Planung über die Ausführung bis hin zum Abriss eingesetzt werden. Bis wir so weit sind, wird jedoch noch etwas Entwicklungsarbeit erforderlich sein.