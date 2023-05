Das energieeffizient gebaute Bürogebäude ist über einen Vorplatz mit Wald und Wasserbecken, das zur adiabaten Kühlung genutzt wird, öffentlich zugänglich. Über einigen „Luftgeschossen“ schwebt in 14 Metern Höhe eine offene und bepflanzte „Gartenetage". Der Garten ist über eine Wendeltreppe direkt mit der darüberliegenden Kantine verbunden. Hier ist der Auftakt nach oben zum eigentlichen Bürobaukörper. Insgesamt wurden 1.800 neue Pflanzen gesetzt.

Dank dieser Luftgeschosse und dem Tragwerk könnte das Gebäude zukünftig auch nach unten mitwachsen. „Unsere Grundidee war es, die maximal zulässige Bauhöhe von 40 Metern sowie die insgesamt mögliche Kubatur im Entwurf so mitzudenken, dass Kubaturressourcen für spätere Erweiterungen vorhanden sind“, erklärt Paul Ohnmacht, Head of Design bei ATP Innsbruck. „Hätten wir einen konventionellen Tower in dieser Höhe für die derzeit zulässige Kubatur entworfen, wäre das Ergebnis ein zu schlanker Turm mit unwirtschaftlichen Grundrissen gewesen.”

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!





Die spezielle V-förmige Fassadenstruktur ermöglichte ein flexibles Open-Office-Concept sowie großzügigen Tageslichteinfall. Der Hybrid aus Stahlbeton und eingegossener Stahlkonstruktion trägt an den Knotenpunkten das gesamte Gebäude. Durch die 485 Fenster werden 58 Prozent der Nutzfläche mit einem Tageslichtfaktor von über 2,0 ausgeleuchtet. Für die weniger sonnigen Tage ist das Haus mit Tunable-White-LEDs ausgestattet, deren Lichtfarbe sich tageszeitabhängig dem natürlichen Lichtrhythmus anpasst.