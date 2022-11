Puerto Princesa, Philippinen

Zero Carbon Resort

Die Planung und Entwicklung des Wohn- und Tourismusgebäudes auf den Philippinen zielte auf einen möglichst geringen Ressourcenverbrauch bei Errichtung und Betrieb sowie die Verwendung regionaler Ressourcen und Technologien ab. So passt sich das Zero Carbon Resort in der Materialität an die ursprüngliche Bebauung vor Ort an und bietet dabei modernen Wohnkomfort.



Das Resort ist ein eingeschoßiges Haus, das auf Punktfundamenten aus Beton mit Stahlankern steht. Darauf wurde ausschließlich in Leichtbauweise mit ökologischen Materialien wie Bambus, Palmblättern, Holz und Lehm gebaut. Regenwasser wird gesammelt, gereinigt und für Dusche und Toilette verwendet. Eine biologische Kleinkläranlage, eine kleine PV-Anlage und energieeffiziente Ventilatoren ( 5-18 W) prägen die Unabhängigkeit des Objekts ebenso wie dessen technisch Ausstattung.