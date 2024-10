Die Basis für die Innovationen der neuen Produktversion bildet laut Graphisoft ein „Quantensprung für BIM-Projektbeteiligte aus dem TGA-Bereich": Ein Open-BIM-optimierter Planungsmodus. Er bietet eine neu konzipierte Bedienoberfläche, eine Produktdatenbank mit umfangreichen Bauteilinformationen und eine Datenverwaltung.



So können Artikeldaten beispielsweise vielfältige Eigenschaften und Eigenschaften-Sets hinzugefügt werden. Dadurch unterstützt der Modus Beteiligte an BIM-Projekten bei der Einhaltung der bauteilbezogenen Vorgaben aus BIM-Abwicklungsplänen (BAP) sowie Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) und fördert den Datenaustausch zwischen den Projektpartnern.

>>> Vom Gebäudemodell zum digitalen Zwilling



Des Weiteren ermöglicht die neue Softwareversion schnellere Abläufe beim Modellieren und Editieren von SHKL-Anlagen. Steig- und Fallleitungen lassen sich ab sofort in einem Arbeitsschritt über mehrere Etagen ziehen. Werden diese in einer Etage seitlich verschoben, erkennt DDScad die Unterbrechung der Verbindungen zu den angrenzenden Geschossen und bietet Möglichkeiten an, das Problem bedarfsgerecht zu lösen.



Für höhere Planungseffizienz sorgt eine neu konzipierte Pipettenfunktion, mit der das gewählte Material sowie die Dämmung eines Rohres bzw. Kanals auf andere Situationen im Projekt übertragen werden können. Neue Automatismen und Erweiterungen bieten zudem Möglichkeiten beim Anschluss von Objekten und Leitungen, wie etwa Dachabläufen, Unterputz-Spülkästen oder Toiletten.