Mit 1. August ist Richard Doll zum Geschäftsführer der Graphisoft Deutschland GmbH ernannt worden. Er verantwortet damit die Geschäfte für den deutschen, österreichischen und den deutschsprachigen Markt in der Schweiz. Doll löst Interims-Geschäftsführer András Haidekker ab, der in seine vorherige Position als VP Business Relations der Graphisoft SE in Budapest zurückkehrt.



Der studierte Wirtschaftsingenieur bildete sich nach seiner Zeit an der Fachhochschule München in den USA weiter und blickt inzwischen auf über zwei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Positionen zurück. In den vergangenen Jahren arbeitete er unter anderem in den Bereichen Betriebssysteme, ERP sowie Langzeitarchive und etablierte seine eigene Consulting-Firma. Seit Frühjahr 2023 war Richard Doll als Vice President Sales bei Thinkproject, einem renommierten Unternehmen aus der Bausoftwarebranche mit Sitz in München, tätig. Als Geschäftsführer von Graphisoft in Deutschland, Österreich und mit der Vertriebsverantwortung für die deutschsprachige Schweiz soll er diese Märkte weiterentwickeln und Graphisoft mit seinen Softwarelösungen Archicad und DDScad für die Herausforderungen der Baubranche stärken.



„Ich freue mich auf meine verantwortungsvollen Aufgaben bei Graphisoft. Obwohl das Unternehmen und seine Softwarelösungen seit langem branchenführend sind, wollen und müssen wir in den kommenden Jahren neue Prozesse in unsere Programme und Services überführen, um unseren Kundinnen und Kunden weiterhin die beste Lösung für ihre Planungsarbeit bereitzustellen", äußert sich Doll zu seiner neuen Funktion.

