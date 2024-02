2023 ergab die Umsatzentwicklung in den Unternehmensbereichen für Bosch ein gemischtes Bild: Der Unternehmensbereich Mobility blieb 2023 mit einem Erlös von 56,3 Mrd. Euro die umsatzstärkste Sparte. Auch der Unternehmensbereich Energy and Building Technology wuchs kräftig. Die Erlöse legten um neun Prozent auf 7,6 Mrd. Euro zu. Das Plus betrug wechselkursbereinigt elf Prozent. „Wir profitierten nicht nur von der hohen Nachfrage bei energieeffizienter sowie regenerativer Heiztechnik,“ erklärt Bosch-Finanzchef Markus Forschner, „sondern auch vom Ausbau unseres Dienstleistungsgeschäfts im Bereich Bosch Global Service Solutions.“



Der Unternehmensbereich Industrial Technology erwirtschaftete einen Umsatz von 7,5 Mrd. Euro. Der Wert lag durch den Zukauf von HydraForce acht Prozent über Vorjahr, wechselkursbereinigt ist das ein Plus von zehn Prozent. Der Unternehmensbereich Consumer Goods verbuchte einen Umsatz von 19,9 Mrd. Euro, die Erlöse lagen bei sieben Prozent unter dem Vorjahr, wechselkursbereinigt ein Rückgang um ein Prozent.



Am stärksten entwickelten sich die Märkte in Europa und Nordamerika, wie Forschner bestätigt. In Europa stieg der Umsatz um sechs Prozent auf 46,8 Mrd. Euro. Das bedeutete wechselkursbereinigt einen Zuwachs von acht Prozent. In Nordamerika beliefen sich die Erlöse auf 15,2 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg somit um vier Prozent, wechselkursbereinigt um acht Prozent.