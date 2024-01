Roland Kerschbaum, der den heimischen Markt für Panasonic verantwortet, bestätigt den Nachfrage-Aufschwung und die Aufwärtsbewegung am Markt ebenfalls. Doch er sieht die Lage bereits differenzierter und ortet deutliche Unterschiede, die es zu berücksichtigen gilt: "Installateure, die selbst aktiven Verkauf betreiben, beschreiben ein überaus positives Bild. Hingegen melden Handwerksbetriebe, die weniger Zeit für die Kommunikation in den Markt aufbringen können und sich auf die Betreuung von laufenden Projekten konzentrieren, weiterhin schwache Nachfrage." Das ist für einen kalten Jänner wie derzeit zwar durchaus normal, bei Minusgraden stehen Trouble-Shooting, Service und Wartung traditionell an erster Stelle.

Kerschbaum nennt aber noch einen weiteren Aspekt: "Mir scheint es, dass Endkunden entweder noch zu wenig über die Förderung mitbekommen haben oder aber den meisten die Dringlichkeit einer Entscheidung noch nicht ganz klar ist." Denn ein mit 1,25 Mrd. Euro gefüllter Fördertopf scheint den Endkunden, die sich informiert haben, ja auch genug Zeit für die richtige Entscheidung zu geben. Drei Minuten vor dem Computer reichen aus, so Kerschbaum, um "die Fördersumme für das eigene Projekt auf 52 Wochen zu reservieren." Das könnte sich dämpfend auf die aktuelle Nachfrage auswirken und die Planbarkeit für die Industrie und Handwerk erschweren: "Die Frage ist eben, wie viele von den Menschen, die diese einfache Möglichkeit der unverbindlichen Registrierung in Anspruch nehmen, ihre Heizungssanierung heuer auch wirklich realisieren." Wird alles abgeholt, was an Fördermöglichkeiten da ist, würde sich seiner Schätzung nach auch eine Sanierungsquote von 3 Prozent ausgehen.