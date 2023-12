Im Jahr 2024 ist Vaillant nach wie vor in Familienbesitz und vereint acht multinationale Marken. „Vaillant versteht sich in Bezug auf die Wärmewende, gerade auch in seinem großen Jubiläumsjahr 2024, als Teil der Lösung, denn bereits im letzten Jahrzehnt wurde der strategische Fokus klar in Richtung energiesparende und umweltschonende Lösungen für Heizen und Warmwasser gelegt“ betont Markus Scheffer, Geschäftsführer der Vaillant Group Austria.

Ein wichtiger Meilenstein war 2023 die Eröffnung der Fabrik für Wärmepumpen in Senica. Mit dieser neuen Fabrik in der Slowakei verdoppelt Vaillant die Produktionskapazitäten auf weit mehr als eine halbe Million Wärmepumpen pro Jahr. Je nach Marktnachfrage kann die Fabrik auf eine Kapazität von einer Million Wärmepumpen pro Jahr erweitert werden. „In einem dynamischen Markt ist Vaillant bereit, die zukünftigen Herausforderungen anzunehmen und einen wichtigen Beitrag in der Wärmewende zu leisten", so Scheffer.

1874 war das Logo mit dem Hasen zwar noch nicht der offizielle Botschafter des Unternehmens, heute ist es aber fixer Bestandteil von Vaillant. 2024 wurden speziell für das Jubiläum Logo-Zusätze entworfen, unter anderem der „Puls“, welcher dem Hasen Gesellschaft leistet. So soll visualisiert werden, dass sich Vaillant seit 150 Jahren als Impulsgeber versteht. Auf einer eigenen Website wird das Unternehmen ab 2024 seine gesamte Geschichte im Detail zeigen.