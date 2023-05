Unter dem Motto „90 Jahre Innovationskraft“ feiert der Klimaspezialist Schwank am 31. Mai sein 90-jähriges Jubiläum. Die gesamte Belegschaft sowie rund 250 Gäste, darunter auch die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, werden am Kölner Stammsitz, die Firmengründung in den 30er Jahren durch Günther Schwank würdigen. Seit den 50ern ist das Traditionsunternehmen in Köln ansässig. Dort werden alle Hell- und Dunkelstrahler sowie die Wasserstoff- und Industrieheizungen entwickelt und gefertigt.



Fast auf den Tag genau vor 90 Jahren gründete Günther Schwank im elsässischen Fegersheim die Schwank Gasgeräte GmbH auf dem Gelände der heutigen Gaggenau-Werke. Seine Firma zum Bau und Vertrieb von industriellen Gasgeräten, legte den Grundstein der heutigen Schwank Gruppe. „Ich bin sehr stolz auf unsere 90-jährige Geschichte, die von Erfindergeist und Innovationskraft geprägt ist. Über drei Generationen hinweg sind wir weltweit zum größten Unternehmen für Infrarot-Industrieheizung gewachsen", lobt CEO Oliver Schwank.



Auch die Energiewende gebe dem Unternehmen wichtige Impulse, so Schwank. Mit den jüngst präsentierten Wasserstofflösungen beweisen man, dass es gerade in mittelständischen Unternehmen ein enormes Innovationspotential gibt. „So sind auch wir mit unseren Wärmepumpen und Wasserstoff-Industrieheizungen gut für die Zukunft aufgestellt", betont Schwank.