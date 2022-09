Geld, das man in eine Infrarotheizung investieren könnte?



Ringbauer: Genau, oder in eine Photovoltaikanlage. Mit einer PV-Anlage und entsprechendem Speicher beweisen sehr viele Studien mittlerweile, dass die Infrarotheizung ökologisch und auch wirtschaftlich das beste Heizsystem ist. Im Neubau, muss man dazu sagen.

Der Wunsch nach Autarkie bzw. einer Verringerung der Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz wird in nächster Zeit wohl weiter wachsen. Eignet sich die Verschränkung von Infrarotheizung und Photovoltaik nur für Privathaushalte oder ist das System auch für Betriebe oder Industrie interessant?



Ringbauer: Gerade im Betrieb oder in der Industrie macht das sehr viel Sinn. In Bürogebäuden, die nur von 8 bis 17 Uhr benutzt werden, ist das gerade die Zeit, wo die PV-Anlage Strom erzeugt. Also macht es da sehr viel Sinn, mit Infrarot zu heizen. Wir haben schon sehr viele solche Gebäude ausgestattet und noch nichts Schlechtes gehört. Wenn man eine PV-Anlage am Dach hat, dann verbraucht man den Strom, den man erzeugt sofort und muss nichts zukaufen. Damit ist man dann zwar nicht unabhängig - man hängt ja im Stromnetz - aber so unabhängig wie möglich.

Sie haben gerade eben die Bürozeiten angesprochen. Solarstrom ist wie wir wissen naturgemäß an gewisse Uhr- und Jahreszeiten gebunden. Stichwort Energiespeicher, braucht es den folglich zwingend?

Ringbauer: Es ist zu empfehlen. Es ist aber nach wie vor in den Köpfen der Leute verankert, dass die PV-Anlage von Oktober bis März keinen Strom erzeugt, das ist nicht richtig. Sie erzeugt Strom, nur weniger. Gerade bei der Infrarotheizung ist es aber so, dass wir nicht die Luft erwärmen, sondern das Mauerwerk und das Mobiliar. Da macht es durchaus Sinn, mit dem Strom, den man auch im Winter am Tag erzeugt, die Räume zu erwärmen, also die Infrarotheizung laufen zu lassen und die Räume sogar ein wenig zu überwärmen. Denn die Wände und das Mobiliar speichern die Wärme und man muss dann am Abend und in der Nacht nicht oder weniger heizen. Also Speicher ja natürlich, aber wenn kein Speicher vorhanden ist, kann man den Strom, den die PV-Anlage auch im Winter erzeugt, sinnvoll zur Erwärmung der Räume nutzen.