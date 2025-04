Die Austrotherm-Gruppe setzt ihren Expansionskurs im Jahr 2025 fort und übernimmt den italienischen EPS-Hersteller Gruppo Poron. Das Familienunternehmen betreibt acht Produktionsstandorte in ganz Italien und beschäftigt rund 170 Mitarbeitende. Die Leitung des Unternehmens bleibt auch künftig in den Händen der Familie Ceru. Als bisherige Eigentümer von Poron sollen sie weiterhin eine zentrale Rolle in der Geschäftsführung einnehmen. Auch der etablierte Markenname Poron bleibt bestehen.

„Mit acht Produktionsstandorten, die flächendeckend in Italien verteilt sind, bietet uns die Struktur von Poron ein effizientes Produktions- und Vertriebsnetzwerk, welches für unser Wachstum in Italien optimal ist“, kommentiert Heimo Pascher, Geschäftsführer der Austrotherm Gruppe. Neben EPS-Dämmstoffen produziert das Unternehmen zudem EPS-Lösungen für den Verpackungsbereich, wie beispielsweise Eisboxen und Mozzarellakisten. „Seit Januar 2025 erweitern Austrotherm XPS Dämmplatten unser umfangreiches Sortiment – und die ersten Erfolge bestätigen, dass wir gemeinsam eine vielversprechende Zukunft in Italien gestalten können“, zeigt sich Paolo Ceru, Geschäftsführer der italienischen Gruppe, überzeugt.

Die Übernahme der Gruppo Poron erfolgt vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung, die bis zum Sommer erwartet wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit dem Eintritt in den italienischen Markt setzt Austrotherm den nächsten strategischen Schritt in der Entwicklung des Unternehmens, erst im vergangenen Oktober gab die Gruppe ihren Markteintritt in Griechenland bekannt. Neben der Zentrale in Wopfing und den Werken in Pinkafeld, Michelhausen und Purbach ist der Dämmstoffexperte mit Unternehmen in Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Kroatien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ungarn und der Türkei vertreten. Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete Austrotherm so einen Umsatz von 444 Millionen Euro und beschäftigte in Summe 1.400 Mitarbeitende.

