Gerald Prinzhorn, seit 2011 für die Schmid Industrieholding – dem Dach der Baumit Beteiligungsgesellschaft – und seit 2020 als CEO der Baumit-Group tätig, verlässt das Unternehmen. Er widmet sich zukünftig dem Familienunternehmen Prinzhorn Holding.

Als neuer CEO übernimmt Dorijan Rajkovic (49), zuletzt Geschäftsführer der Baumit Kroatien. Er verfügt über umfassende Branchenexpertise und verantwortet seit mehr als 15 Jahren in leitende Positionen innerhalb der Schmid Industrieholding. Seit 2008 war er als Geschäftsführer bei ITV-Murexin in Most Rasa, Kroatien, tätig. 2017 übernahm er die Funktion des Geschäftsführers bei Baumit Kroatien.



„Die europaweite Notwendigkeit zur thermischen Gebäudesanierung macht aktuell die Fassadendämmung zum Gamechanger. Mit dieser Kompetenz sind wir als Sanierungsexperte aufgestellt und möchten Themenführerschaft übernehmen", beschreibt Rajkovic die Marschrichtung für die kommenden Jahre.