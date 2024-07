Bosch Home Comfort hat für bestimmte Gas-Durchlauferhitzer des Modells Therm 4300 eine Sicherheitsmaßnahme gestartet, da ein Abgasaustritt mit einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration möglich ist. Dies könnte im schlimmsten Fall zu einer Vergiftung führen. In Österreich sind verschiedene Gas-Durchlauferhitzer der Produktfamilie Therm 4300 in den Leistungsgrößen 14L und 14LR, die zwischen November 2019 und Mai 2023 hergestellt wurden, von dieser Sicherheitsmaßnahme betroffen. Bosch spricht von etwa 180 betroffenen Geräten, in Deutschland sind es etwa 8.000.

Interne Qualitätskontrollen haben ergeben, dass die Geräte bei sehr starker Verschmutzung des Brenners, z. B. infolge unzureichender oder nicht rechtzeitiger Wartung, das Risiko einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration im Abgas haben. Sollte es zusätzlich zu schlechten Zugbedingungen im Kamin oder Abgassystem kommen, besteht die Gefahr, dass CO-angereichertes Abgas unbemerkt in den Aufstellraum austritt und somit ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Da man die Sicherheit betroffener Geräte nicht unter allen Umständen während der gesamten Lebensdauer gewährleistet könne, werde diese Sicherheitsmaßnahme für diese Gas-Durchlauferhitzer durch geführt, so das Unternehmen.