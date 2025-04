In der 2025er-Ausgabe von Pop up my Bathroom wurde das Bad zur Bühne. Spätestens beim Schlendern durch die Halle 3.1 fielen Besucher*innen die "Bewohner*innen" der Badezimmer auf: Ein Mann, der seine Yoga-Routine gelassen durchspielte, eine junge Frau beim Schminken und mehr waren zu sehen. Die drei Trendaufbauten der Ausstellungen wurden an allen Messetagen von Schauspieler*innen mit Szenen zum Faktor Mensch im Badezimmer bespielt und sorgten so für ungewöhnlichen visuellen Content und Inspirationen.

Dieses Mal stand der Mensch im Mittelpunkt der Ausstellung, die von der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft und der ISH Frankfurt vor 16 Jahren etabliert wurde. Er gibt den Maßstab vor für Badezimmer-Layout, Ausstattungsfunktionen und Design. Mit den Inszenierungen sollte bewusst gemacht werden, wie sehr die Nutzungsbedürfnisse integraler Bestandteil der Badplanung sind. Es sind die alltäglichen Verrichtungen und die besonderen Momente, die Auszeiten, das Körpererleben und die Tagesrituale, die das Badezimmer zu einem echten Wohn- und Lebensraum machen.